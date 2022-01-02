На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 110 осіб

У 110 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померла 1 людина. Одужання підтвердили у 164 осіб. Медики провели 336 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (19 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 1, Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 3, Лопушненська сільська ОТГ – 10, Почаївська міська ОТГ – 2, Шумська міська ОТГ – 2. Тернопільський район (56 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 3, Бережанська міська ОТГ – 2, Білецька сільська ОТГ – 1, Великоберезовицька селищна ОТГ – 8, Великобірківська селищна ОТГ – 2, Залозецька селищна ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 3 Козівська селищна ОТГ – 4, Нараївська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ – 3, Скалатська міська ОТГ – 4, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 1, Тернопільська міська ОТГ – 19.

Чортківський район (35 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 1, Бучацька міська ОТГ – 3, Гусятинська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 3, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 5, Монастириська міська ОТГ – 1, Нагірянська сільська ОТГ – 5, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 1, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 2, Чортківська міська ОТГ – 5.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 107 725 осіб, з них 102 782 вже видужали та 2 120 людей померли.

Що відомо