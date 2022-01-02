На Сумщині за добу виявили коронавірус у 74 людей

За останню добу коронавірус підтвердили у 74 мешканців Сумської області, одна людина - в Сумах - померла померли від ускладнень вірусу. Про це зранку 2 січня повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

Одужання за добу підтвердили у 181 людини.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 590 людей, що на сотню людей менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 218 людей, з яких 2 834 людини померли. Одужання підтвердили у 125 794 жителів області.

У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна за посиланням або через контакт-центр МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

Що відомо

Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, серед яких 108 дітей та 12 медиків.

Наразі Сумщина - у "жовтій" карантинній зоні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надсилати невідомим людям контактні дані.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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