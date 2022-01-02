На Донеччині та Луганщині у перший день року COVID-19 виявили у 22 людей

Протягом 1 січня COVID-19 підтвердили у 16 жителів Донеччини та у 6 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині та Луганщині померли 2 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 97 хворих на Донеччині.

Також у МОЗ повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, серед яких 108 дітей та 12 медиків. Жодної людини не було ушпиталено.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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