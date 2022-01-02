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На Одещині за добу від COVID-19 померли 10 людей
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На Одещині за добу від COVID-19 померли 10 людей

Марина Повертайло
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На Одещині за добу від COVID-19 померли 10 людей Суспільне Одеса

За минулу добу 1 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 75 людям. 10 хворих померли, жодна людина не одужала. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (277). На другому місці за кількістю хворих Житомирська область (127), на третьому – Львівська (115).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 240 505 громадян,
  • одужали 224 614 людей,
  • померли 5 580 хворих,
  • наразі хворіють 10 311 мешканців області.

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