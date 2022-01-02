1 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного, Новолуганського, Водяного та Зайцевого.

Від початку 2 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Що відомо

31 грудня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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