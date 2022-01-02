1 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
Окупанти стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного, Новолуганського, Водяного та Зайцевого.
Від початку 2 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували.
Що відомо
- 31 грудня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.