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Вітер та ожеледиця. Синоптики попередили про ускладнення погоди на Дніпропетровщині
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Вітер та ожеледиця. Синоптики попередили про ускладнення погоди на Дніпропетровщині

Юлія Підгола
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Вітер та ожеледиця. Синоптики попередили про ускладнення погоди на Дніпропетровщині golos.ua

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 2 січня 2022 року оголосив попередження про складні погодні умови. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

2 січня вранці та вдень у місті Дніпрі та в області очікують поривів північно-західного вітру 15-20 м/с.

На дорогах – ожеледиця.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Що відомо

  • 2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найспекотнішими у всьому світі.
  • Середня температура у Києві у вересні була нижча за кліматичну норму останніх тридцяти років.
  • Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі стане прохолодніше. Утім, він все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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