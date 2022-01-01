У 2021 році громади Миколаївщини отримали 45 млн грн. На що спрямували гроші

45 мільйонів гривень отримали у 2021 році громади Миколаївщини з державного бюджету на розвиток "Нової української школи". Закупили освітню техніку та шкільні автобуси.

Про це у програмі "Сьогодні.Головне" розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Алла Веліховська.

За словами Алли Веліховської, отримані від держави гроші спрямовували на закупівлю планшетів, меблів, дидактичних матеріалів тощо.

"Закупівлю планшетів саме для учнів початкової школи. Для закупівлі сучасних меблів, які потрібно поставити у кожен перший клас – це мобільні, сучасні меблі для того, щоб створювати їм освітнє середовище. Це дидактичні матеріали, які так само мають розвиваючий характер, і теж їх необхідно закуповувати щорічно для цих учнів. Ну і, саме підготовка педагогів до роботи за новими умовами", — сказала Алла Веліховська.

Як розповіла Алла Веліховська, у 2021 році закупили 20 автобусів для забезпечення потреб освітньої галузі області і наразі всі учні Миколаївщини, які потребують підвезення до шкіл, забезпечені цією послугою.

Безпрецедентну, за словами директорки департаменту освіти і науки ОДА, субвенцію виділили у рамках програми "Ноутбук кожному вчителю" — закупили 2 036 ноутбуків. Їх використовуватимуть для навчального процесу у школах, а, за необхідності організації дистанційної форми занять, вчитель зможе брати ноутбук додому і працювати звідти.

"У 2022 році освітня галузь Миколаївщини має отримати ще дві державні субвенції", — сказала Алла Веліховська.

Гроші планують витратити на ремонт харчоблоків – для забезпечення нових стандартів харчування дітей, а також - на забезпечення протипожежних заходів у навчальних закладах.

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