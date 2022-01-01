У столиці Нікарагуа Манагуа 31 грудня 2021 року знову відкрилося посольство Китаю, закрите в 1990 році через визнання державою незалежності Тайваню. Переобраний президент Нікарагуа Даніель Ортеґа перед тим розірвав дипломатичні відносини з територією.

Про це повідомляє Associated Press.

70-річний Даніель Ортеґа вперше був при владі у 1984-1990 роках. У 1985-му він встановив дипломатичні відносини з Китаєм, але у 1990-му новообрана президентка Нікарагуа Віолета Чаморро оголосила про дипломатичне визнання Тайваню. Це призвело до закриття китайського посольства в Нікарагуа.

Але у 1997 році Ортеґа повернувся до влади, а у листопаді 2021-го вчетверте переобрався на посаду президента, попередньо ув’язнивши сімох опозиційних кандидатів і кількадесят активістів, які виступали проти влади Ортеґи.

9 грудня Нікарагуа оголосили, що припиняють дипломатичне визнання Тайваню. Наступного дня країна підписала з Китаєм угоду про відновлення дипломатичних відносин, а ще через кілька днів – домовилася про постачання 200 тисяч доз китайської вакцини проти коронавірусу Sinopharm.

Міністерство закордонних справ Тайваню засудило "грубі незаконні дії режиму Ортеґи", заявивши, що тайванським дипломатам у порушення стандартних процедур дали лише два тижні на збирання речей і виїзд із Нікарагуа.

Китай і Тайвань

Китайська Республіка (Тайвань) — частково визнана держава у Східній Азії, яка раніше мала однопартійну систему, широке дипломатичне визнання і контроль над всім Китаєм. Була однією із країн-засновниць ООН і постійним членом її Ради Безпеки.

Під час подій громадянської війни 1927-1950 років вела боротьбу за владу в країні з комуністами. Після поразки на континентальній частині Китаю прихильники партії "Гоміндан" змогли залишити під контролем лише острів Тайвань і низку малих островів. Згодом РК стала поступово втрачати міжнародне визнання, а у 1971 році її місце в ООН було передано КНР.

Наразі лише 14 країн мають офіційні дипломатичні зв’язки з Тайванем, але багато інших мають фактичні посольства, які часто називають торговими установами, зокрема і в Європейському Союзі. Через це Пекін зазвичай посилює тиск на країни, щоб ті не взаємодіяли з Тайванем, вважаючи острів своєю територією.

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Що відомо

20 липня пресслужба МЗС Литви заявила, що Тайвань відкриє своє представництво у країні й розпочне його роботу цього літа. У Вільнюсі вже очікують на прибуття керівника офісу з Тайбею і також сподіваються відкрити своє представництво у Республіці Китай восени.

У відповідь Міністерство закордонних справ КНР запропонувало Литві відкликати свого посла у Пекіні та заявило, що також відкличе посла з Вільнюса.

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