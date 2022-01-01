Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз Сумського гідрометцентру на перші дні січня

У перші дні січня на Сумщині зберігатиметься нестійка погода, буде тепліше, ніж в цю пору зазвичай. Про це 1 січня повідомили у Сумському гідрометцентрі.

У перший день січня в Сумах та по області йшов дощ, утворилась ожеледь, на дорогах - ожеледиця, температура повітря була вище 0°

2 січня синоптики прогнозують зниження температури. Протягом доби буде -3..-8°. Вночі можливий невеликий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

3 січня в області очікується сильний мокрий сніг та хуртовина. Місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6..-11°, вдень -1..+4°.

4 січня - вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів, місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі -3..+2°, вдень 0..+5°.

Що відомо

У Полтаві та області синоптики прогнозують дощову погоду та ожеледицю.

В Одеській області синоптики прогнозують значне потепління - вдень до +10.

У деякихєвропейських країнах новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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