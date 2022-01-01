У Запоріжжі до дня народження Степана Бандери влаштували автопробіг

Автопробіг до 113 річниці з дня народження Героя України Степана Бандери провели 1 січня в Запоріжжі представники політичних партій та громадських організацій. В заході взяли учать 55 людей на 13 автомобілях з національними та партійними прапорами.

Про це повідомили кореспондентам Суспільного організатори з ВГО "Сокіл" .

За їхніми словами, такі автопробіги проводять щорічно 1-го січня з 2006 року. Сьогодні стартували з площі Запорізької біля Дніпрогесу, центральним проспектом Соборним доїхали до запорізького автовокзалу й повернулися.

"Ми доводимо те, що Запоріжжя, яке б воно таким не здавалося на вигляд, таким байдужим, інертним, але воно є українським. Такі заходи показують, тобто Марші Героїв, вшанування Степана Бандери тощо... пов’язаних з нашим краєм заходів такого національно-патріотичного прояву в Запоріжжі проводиться чимало, і люди підтягуються, бачимо по реакції людей", — каже учасник бойових дій в зоні АТО, головний спеціаліст відділу в Запорізькій області у справах ветеранів України Тимур Книш.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тимур Книш, учасник бойових дій в зоні АТО

Співорганізатором пробігу став учасник бойових дій в зоні АТО Денис Ясинський. Чоловік каже, що завдяки таким акціям люди можуть дізнатися більше про те, ким був насправді Степан Бандера.

Фото: Суспільне Запоріжжя Денис Ясинський, співорганізатор автопробігу

"Була вже інтернет-раптівка “Батько наш Бандера, Україна мати” серед школярів. Тому отак от планомірними такими просвітницькими акціями, вшануванням і так далі, це дає змогу ідеям Бандери просуватися в українське суспільство глибше", — каже Денис Ясинський.

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