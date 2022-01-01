Губернатор американського штату Колорадо Джаред Поліс 30 грудня підписав указ про часткове помилування 26-річного водія Роґеля Аґільєра-Медероса. Його раніше засудили до 110 років позбавлення волі за ДТП, у якій загинули чотири людини.

Про це повідомила пресслужба губернатора.

Відповідно до указу Поліса, вирок Медеросу скоротили зі 110 до 10 років, дозволивши просити про дострокове звільнення з грудня 2026-го (тобто через п’ять років відбування терміну ув’язнення).

"Вас було засуджено до 110 років ув’язнення — по суті довічно — за трагічну, але ненавмисну дію", — зазначив посадовець. Він наголосив, що вважає Медероса винним, але присуджене йому покарання — непропорційним.

"На вас до кінця днів висітиме тягар того, що сталося. Але не забувайте, що через це незліченна кількість інших людей силуватиметься давати собі раду через втрату або ушкодження своїх близьких", — підсумував Поліс.

Рішення губернатора Колорадо розкритикувала прокурорка у справі Медероса Алексіс Кінґ. Вона теж підтримувала скорочення терміну ув’язнення чоловіка, але наполягала на 30 роках позбавлення волі. Клопотання мав розглядати суд, але тепер цього вже не станеться.

"Я разом із жертвами ДТП і родичами загиблих прагнула, щоб суд визначив належний вирок у цій справі", — цитує Кінґ місцевий мовник CPR News.

За що засудили Медероса

ДТП сталася ще у квітні 2019 року. Ваговоз, яким кермував 26-річний Медерос, з’їхав з гори, зайнявся і врізався в інші авто. Як наслідок загинули четверо людей віком від 24 до 69 років. Раніше несудимому водієві висунули 27 пунктів обвинувачення, зокрема убивство з використанням транспортного засобу.

Медерос стверджував, що у ваговоза відмовили гальма, а він сам робив усе, щоб уникнути зіткнення з іншими. На суді чоловік просив пробачення у рідних загиблих у ДТП і казав, що не є злочинцем. Водночас прокуратура стверджувала, що той знав про проблеми з машиною і навмисне проїхав принаймні одну рампу для аварійної зупинки.

Зрештою суд визнав Медероса винним за частиною звинувачень і присудив йому 110 років ув’язнення. Суддя Брюс Джонс заявив: згідно із законом штату Колорадо, мінімально можливий вирок за сукупністю звинувачень повинен бути не менший за суму мінімальних вироків за кожним із обвинувачень окремо.

А проте, вирок викликав хвилю обурення у штаті. Водії ваговозів заявили про бойкот на знак солідарності з Медеросом. Петиція на Change.org із вимогою переглянути термін ув’язнення набрала понад п’ять мільйонів підписів. Своє слово сказала і Кім Кардаш’ян, яка почала вчитися на адвоката, закликавши губернатора Колорадо Джареда Поліса переглянути законодавство.

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