У суботу, 1 січня, у Львові вшанували 113 річницю від дня народження голови проводу ОУН Степана Бандери. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фото: Львівська обласна рада У Львові вшанували 113 річницю від дня народження Степана Бандери

Присутні поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, що на площі Кропивницького. Опісля відбулась спільна молитва за Україну та громадське віче.

Фото: Львівська обласна рада У Львові вшанували 113 річницю від дня народження Степана Бандери

Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус "Борець за незалежність України у ХХ сторіччі".

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