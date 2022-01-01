Синоптичні підсумки 2021 року: якою була погода на Харківщині

Температура — вища за норму, опадів — нижче за норму: синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки 2021 року.

Найспекотнішим днем 2021 року було 19 липня — температура повітря піднялася до +35,7°C. Найхолодніше було — 21 січня: температура опустилася до -22,4°C, йдеться у повідомленні регіонального гідрометцентру.

Протягом 2021 року на Харківщині було:

32 дні з грозою;

40 днів з туманами;

5 днів з ожеледдю;

69 днів зі сніговим покровом.

"У 2021 році середня річна температура у Харкові склала +9,2°C, що на 0,5 °C вище кліматичної норми. Впродовж року випало 444 мм опадів, що на 15% нижче за норму, але в межах міста вони розподілилися досить нерівномірно, особливо в літній сезон", — сказано у повідомленні.

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