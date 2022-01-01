Родина на Закарпатті отруїлась чадним газом. 17-річна дівчина померла

Четверо людей отруїлися чадним газом у Берегові 31 грудня. "Швидку" близько 16-ї години викликав господар родини, — розповіла Суспільному начальниця відділу зв'язків з громадськістю та пресою Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олена Суханова.

Він викликав лікарів, бо дружина скаржилась на головний біль, — пояснила Олена Суханова.

"На виклик прибула бригада "швидкої", які з’ясували, що у 4-х членів родини: 46-річної жінки, її двох доньок 17 та 25 років і 8-місячної онуки підозра на отруєння чадним газом, — розповіла вона. — Медики розпочали реанімаційні заходи, підключили кисень і викликали додатково фельдшерську бригаду. Але на момент її приїзду молодша, 17-річна дівчина вже була мертва".

Людей у середньому ступені важкості було госпіталізовано до Берегівської лікарні ім.Б.Ліннера. За словами медичного директора лікарні Йосипа Бубряка, їх помістили в реанімаційне відділення.

Суспільне телефонувало до реанімаціного відділення лікарні, черговий лікар-реаніматолог сказав: учора (31 грудня, — ред.) до них поступили двоє людей з отруєнням: жінка та молода дівчина. Наразі стан їхній задовільний.

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