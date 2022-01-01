Протягом 31 грудня на Донеччині вакцинували першою дозою 733 людини, другу дозу отримали – 1824. На Луганщині першою дозою вакцинували 429, другою – 579. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.
Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 554 660 людей, першою дозою вакциновані 617 092 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 248 451 людини, першою дозою вакциновані 263 184.
У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 184 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 41 хворого.
Станом на 1 січня від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 168 069 хворого, з них 159 721 одужали, 5108 померло з них за добу – 7. У Луганській області коронавірус підтверджено 59 815 хворих, з них 56 414 одужали, 2207 померло з них за добу – 2.
Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 5 026 хворих(з них дітей – 262, медпрацівників – 74.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Що відомо
- Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації
- У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року
- МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.
- З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:
- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201
- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91
- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107