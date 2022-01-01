На Миколаївщині за добу виявили 120 нових випадків COVID-19, померли шість людей

Протягом минулої доби в Миколаївській області зареєстрували 120 нових випадків захворювання на коронавірус. Це - на 47 випадків менше ніж виявили напередодні, 31 грудня. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли шість людей.

Такі дані Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 51, в Южноукраїнську — 12, у Первомайську — 10, в Очакові — три. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 33 нові випадки. За весь період пандемії в області зафіксували 114 924 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 213 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 109 410 людей.

Протягом доби 31 грудня на Миколаївщині медики зафіксували шість летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Це - на три смерті більше ніж напередодні.

Станом на 1 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 460 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою.

Що відомо

За 2021 рік у Миколаївській області виявили 84 054 випадки COVID-19, померли 2 759 людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 240 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли 10 людей. У Херсонській області — 37 нових випадків за добу, померла одна людина.

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