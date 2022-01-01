Вчора понад 5000 мешканців Львівщини вакцинувалися від коронавірусу

На Львівщині за вчора, 31 грудня, щеплення від ковіду отримали 5287. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації. З них 59 отримали бустерну дозу вакцини.

31 грудня в області працювали 14 центрів вакцинації та 169 пунктів щеплення. Там 1692 людини щепилися вперше, а 3536 людей — отримали другу дозу вакцини.

Загалом на Львівщині провели 1 876 523 щеплення (з них 897 187 — другою дозою, 74 – додатковою, 285 — бустерною).

За минулу добу на Львівщині діагностували 443 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 717 людей, ще 16 — померли.

"За попередню добу у Львівській області провели 1140 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 443-х людей", — повідомили у ЛОДА.

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