Дощ та плюсова температура: якою буде погода на Вінниччині у перші дні 2022

На Вінниччині у перші дні 2022 року очікується хмарна погода, дощ та плюсова температура. Такі дані Гідрометцентру України.

1 січня буде похмуро, температура повітря у регіоні вдень коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Швидкість вітру — 7-12 м/с. Місцями йтиме невеликий дощ.

2 січня тех переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 2 градусів, а вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально -4. Вітер — 5-10 м/с.

3 січня синоптики прогнозують в області теж хмарну погоду. Вдень очікується до 5 градусів тепла, вночі 0...+2. Місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Швидкість вітру — 5-10 м/с.

Читайте також