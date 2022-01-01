Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 1 січня оголосив попередження про туман. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

Видимість в тумані 200-400 метрів. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

На 1 січня в області прогнозують хмарну погоду. Часом дощ з мокрим снігом, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 0-5 °C тепла.

2 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, місцями туман; вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5 °C морозу, вдень від 2 °C морозу до 3 °C тепла.

Що відомо

2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найжаркішими у всьому світі.

Середня температура у Києві в вересні була нижча за кліматичну норму останніх тридцяти років.

Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі стане прохолодніше. Утім, він все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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