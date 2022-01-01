Вибух газового балона на Харківщині: двоє жінок отримали опіки

31 грудня у приватному будинку у Богодухові стався вибух газового балона. Двоє жінок травмувалися.

Вибухнув балон місткістю у п'ять літрів, повідомляють у пресслужбі обласного управління рятувальників. Про вибух надзвичайникам повідомили о 20:14.

Внаслідок вибуху травмувалася 70-річна жінка та її 40-річна донька, обох ушпиталили до опікового центру у Харкові.

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Через вибух у будинку зруйновані стіни та пошкоджені внутрішні конструкції. Внаслідок вибуху пожежі не сталося. Чому балон вибухнув, з'ясовують правоохоронці.

Доповнено 17:00. У поліції розслідують вибух як порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.

Внаслідок вибуху травмувалася працівниця Богодухівського райсуду та її мати, повідомили в суді.

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