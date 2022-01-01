159 підтверджених випадків, 14 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 159 випадках. Це на 107 менше, аніж напередодні. Одужали 369 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 14. Такі дані МОЗ України станом на ранок 1 січня.

Від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 112 505 людей. З них одужали 104 096 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 113 людини.

В Україні ж зафіксували 5026 нових хворих на COVID-19, серед них 262 дитини та 74 медиків. Також за минулу добу було госпіталізовано 1 554 людей. Зареєстровано 190 летальних наслідків хвороби. 6 073 пацієнти видужали.

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