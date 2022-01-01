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Яка статистика Covid-19 на Одещині в перший день року
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Яка статистика Covid-19 на Одещині в перший день року

Марина Повертайло
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Яка статистика Covid-19 на Одещині в перший день року Freepik

За минулу добу 31 грудня в Одеській області COVID-19 діагностували 240 людям. 10 хворих померли, 315 – одужали. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (976). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (443), на третьому – Київська (315).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 240 430 громадян,
  • одужали 224 615 людей,
  • померли 5 570 хворих,
  • наразі хворіють 10 245 мешканців області.

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