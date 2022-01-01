На Харківщині зареєстрували 180 випадків коронавірусу

Минулої доби на Харківщині виявили 180 випадків коронавірусу, 162 людини одужали. До статистики внесли відомості про 12 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 243 347 людей, 1 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"230 662 випадки одужання, 6324 випадки під медичним спостереженням, 6361 випадок летальний", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 120 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 6;

Чугуївський — 16;

Куп'янський — 6;

Ізюмський — 8;

Лозівський — 12;

Красноградський — 6;

Богодухівський — 6.

Минулої доби в Україні виявили 5026 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (976), Львівській (443), Київській (315) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 190 смертей внаслідок коронавірусу.

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