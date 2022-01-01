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На Харківщині зареєстрували 180 випадків коронавірусу
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На Харківщині зареєстрували 180 випадків коронавірусу

Інфографіка
Марія Солодовнік
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На Харківщині зареєстрували 180 випадків коронавірусу Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині виявили 180 випадків коронавірусу, 162 людини одужали. До статистики внесли відомості про 12 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 243 347 людей, 1 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"230 662 випадки одужання, 6324 випадки під медичним спостереженням, 6361 випадок летальний", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 120 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

  • Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 6;
  • Чугуївський — 16;
  • Куп'янський — 6;
  • Ізюмський — 8;
  • Лозівський — 12;
  • Красноградський — 6;
  • Богодухівський — 6.
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Минулої доби в Україні виявили 5026 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (976), Львівській (443), Київській (315) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 190 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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