У чернівецьких школах запровадять новий предмет: що про це відомо

Із січня в трьох школах Чернівців старшокласники вивчатимуть новий предмет "Базова підтримка життя". На уроках діти вчитимуться надавати першу допомогу при зупинці серця у людини. Надалі предмет планують запровадити в інших школах міста.

Про це йдеться на Facebook-сторінці міського управління освіти.

Пілотний проєкт запустять в ліцеях №3, №5 та №12 — це заклади з медичним профілем і з посиленим вивченням біології та хімії. Предмет вивчатимуть учні від 9 класу.

Курс складається з теоретичної та практичної частини. Теоретичні заняття проводитимуть дистанційно — учням нададуть відео, після чого передбачені інтерактивні заняття. Опісля вони мають скласти іспит і перейти до практичного заняття.

Проєкт розробив ветеран АТО та бойовий медик Орест Палійчук.

"Зупинка серця — найчастіша причина смерті людей у світі. Під час перебування в зоні АТО я більш детально познайомився з міжнародними стандартами щодо допомоги при зупинці серця. При розробці проєкту орієнтувався на американсько-канадську систему", — каже Палійчук.

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