За добу на Сумщині коронавірус виявили у 139 людей

За останню добу коронавірус підтвердили у 139 мешканців Сумської області, шестеро людей померли від ускладнень вірусу. Про це зранку 1 січня повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

У Сумах зафіксували дві смерті, у Конотопському районі - три та в Роменському - одну.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 698 людей, що майже на сотню людей менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 134 людей, з яких 2 833 людини померли. Одужання підтвердили у 125 613 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 20% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 27 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 22 людини.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 206 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 427 317 людей. Двома дозами — 402 835 людей.

Що відомо

За добу 31 грудня в Україні зафіксували 5026 нових хворих на COVID-19, серед них 262 дитини та 74 медиків.

З 30 грудня всі області України перебувають у "жовтій" карантинній зоні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надсилати невідомим людям контактні дані.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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