За минулу добу, 31 грудня, на Дніпропетровщині підтвердили 119 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 21 людина. Ще 189 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 229 754 мешканці області. Померла 8 841 людина.

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