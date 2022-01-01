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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 119 випадків коронавірусу, померла 21 людина
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 119 випадків коронавірусу, померла 21 людина

Офiцiйно
Юлія Підгола
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 119 випадків коронавірусу, померла 21 людина УНІАН

За минулу добу, 31 грудня, на Дніпропетровщині підтвердили 119 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 21 людина. Ще 189 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 229 754 мешканці області. Померла 8 841 людина.

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