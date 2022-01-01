Коронавірус на Кіровоградщині. Виявили 61 новий випадок, четверо померли

У Кіровоградській області за добу підтвердили 61 випадок COVID-19, 133 людей одужали, четверо померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Нові випадки зареєстрували:

Голованівський район – 5;

Кропивницький район – 36, з них дітей – 1;

Новоукраїнський район – 13;

Олександрійський район – 7.

Одужали:

Голованівський район – 1;

Кропивницький район – 50;

Новоукраїнський район – 10;

Олександрійський район – 72.

Померли:

троє хворих з Кропивницького району: 72-річна жінка з Компаніївської громади та два чоловіка віком 58 та 78 років з Кропивницької громади;

62-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району.

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33115 випадків COVID-19, одужали 29295 людей, від ускладнень померли 1525 жителів регіону.