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Коронавірус на Кіровоградщині. Виявили 61 новий випадок, четверо померли
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Коронавірус на Кіровоградщині. Виявили 61 новий випадок, четверо померли

Анастасія Ковальова
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Коронавірус на Кіровоградщині. Виявили 61 новий випадок, четверо померли УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 61 випадок COVID-19, 133 людей одужали, четверо померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Нові випадки зареєстрували:

  • Голованівський район – 5;
  • Кропивницький район – 36, з них дітей – 1;
  • Новоукраїнський район – 13;
  • Олександрійський район – 7.

Одужали:

  • Голованівський район – 1;
  • Кропивницький район – 50;
  • Новоукраїнський район – 10;
  • Олександрійський район – 72.

Померли:

  • троє хворих з Кропивницького району: 72-річна жінка з Компаніївської громади та два чоловіка віком 58 та 78 років з Кропивницької громади;
  • 62-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району.

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33115 випадків COVID-19, одужали 29295 людей, від ускладнень померли 1525 жителів регіону.

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