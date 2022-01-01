Коронавірус на Кіровоградщині. Виявили 61 новий випадок, четверо померли

У Кіровоградській області за добу підтвердили 61 випадок COVID-19, 133 людей одужали, четверо померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Нові випадки зареєстрували:
- Голованівський район – 5;
- Кропивницький район – 36, з них дітей – 1;
- Новоукраїнський район – 13;
- Олександрійський район – 7.
Одужали:
- Голованівський район – 1;
- Кропивницький район – 50;
- Новоукраїнський район – 10;
- Олександрійський район – 72.
Померли:
- троє хворих з Кропивницького району: 72-річна жінка з Компаніївської громади та два чоловіка віком 58 та 78 років з Кропивницької громади;
- 62-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району.
З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33115 випадків COVID-19, одужали 29295 людей, від ускладнень померли 1525 жителів регіону.