На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 132 осіб

У 132 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 5 людейі. Одужання підтвердили у 199 осіб. Медики провели 819 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (9 осіб): Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 6, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 1.

Тернопільський район (88 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 2, Бережанська міська ОТГ – 7, Великоберезовицька селищна ОТГ – 4, Великогаївська сільська ОТГ – 4, Збаразька міська ОТГ – 1, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 2, Козівська селищна ОТГ – 8, Козлівська селищна ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Підгаєцька міська ОТГ – 6, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 2, Теребовлянська міська ОТГ – 3, Тернопільська міська ОТГ – 43.

Чортківський район (35 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 2, Бучацька міська ОТГ – 7, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 2, Золотопотіцька селищна ОТГ – 5, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Трибухівська сільська ОТГ – 5, Хоростківська міська ОТГ – 2, Чортківська міська ОТГ – 3.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 107 615 осіб, з них 102 618 вже видужав та 2 119 людей померли.

Що відомо