Одеські фехтувальники завоювали 5 медалей на всеукраїнських змаганнях

Одеські спортсмени завоювали 5 медалей, з яких 3 золоті, на кількох видах змагань серед шаблістів, які відбулися наприкінці грудня. Про це повідомили в пресслужбі відділення Національного олімпійського комітету в Одеській області.

За даними НОК, в Києві на "Всеукраїнських змаганнях найсильніших" чемпіоном став Андрій Ягодка. Він виграв чотири з п’яти боїв у групі і отримав четвертий номер при посіві олімпійки. У турнірі серед жінок Олена Кравацька завоювала срібну медаль, програвши черкащанці Олені Прокуді з рахунком 12:15.

Національний олімпійський комітет Олена Кравацька

16-річна Валерія Морець-Кубанська посіла 3 місце на чемпіонаті України, який проходив у місті Нетішин Хмельницької області. У змаганні за вихід у фінал вона програла Софії Головкіній з Києва (12:15).

Дві золоті медалі одеські фехтувальники завоювали у "Відкритих всеукраїнських змаганнях – етап "Ліги Миронюка", які відбулися в Києві за участю понад 100 учасників з Києва, Вишневого, Одеси, Миколаєва, Вінниці та Черкас. У віковій категорії "2009-2010 рр.н." серед хлопців найсильнішим виявився Нікіта Обухов, серед дівчат – Анна Суворова.

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