У новорічну ніч на Львівщині оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили штормове попередження у Львові та області. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Ввечері 31 грудня і впродовж доби 1 січня будуть пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 1 січня у Львові прогнозують хмарну погоду, часом дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 5 – 7° тепла.

У Львівській області також буде хмарно із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 2 – 7° тепла.

Синоптики попереджають про погіршення видимості в тумані.

2 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

3 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.