Спортивні досягнення миколаївців у 2021 році. Що запам’яталося

Три медалі на Паралімпіаді, без подіумів на Олімпійських іграх (ОІ), пониження у класі МФК "Миколаєва" та останнє місце у баскетбольній Суперлізі. Таким був спортивний 2021 рік для Миколаївщини.

На Олімпіаді-2020, яка відбулася у Токіо, Миколаївську область ніхто зі спортсменів не представляв. Втім, під час Олімпійських ігор в Японії у різних видах спорту були представлені п’ятеро уродженців Миколаєва та вихованців його дитячо-юнацьких спортивних шкіл: фехтувальниця Ольга Харлан, борець Парвіз Насібов, веслувальниця Людмила Кукліновська, стрибуни у воду Олег Колодій і Олексій Середа.

Людмила Кукліновська з 1 січня 2019 року представляє Полтавську область. Найкраще досягнення в Олімпіаді – 10 місце на байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Людмила пояснює, чому вирішила змінити спортивну прописку.

"У нашій області дуже багато гарних спортсменів, тому не всім можна допомогти. Дуже складно знайти гроші, тому що інвентар багато коштує, а в Полтаві мені запропонували човен, весло, GPS, тобто усе, що потрібно для тренувань, у мене - було. Човен тоді коштував близько 2,5 тисяч євро. Весло, на той момент, можна було купити, мабуть, за 300 євро. Зараз це коштує дорожче", — розповіла Людмила Кукліновська.

Людмила Кукліновська каже, що є різниця між фінансуванням спортсмена в Миколаєві і Полтаві. Стипендія на Полтавщині у 2019 році складала 10 тисяч гривень.

"У Миколаєві я отримувала лише стипендію губернатора і я працювала в ЦОП (Центр олімпійської підготовки), це було моєю заробітною платою. В ЦОП було близько 2000 гривень і стипендія, теж десь 1800-2000 гривень. Заробітна плата значно підвищилась, потім ще стипендія в Полтавській області і стипендія в місті, в якому я працюю — Горішні Плавні", — говорить Людмила Кукліновська.

На Паралімпіаді-2020 у Токіо взяли участь шість спортсменів з Миколаєва – це Ігор Цвєтов, Анна Гонтар, Сергій Паламарчук, Євген Панібратець, Наталя Косміна та Олег Науменко. Ігор Цвєтов виборов дві срібні нагороди, Анна Гонтар – бронзу.

У командних видах спорту футбольний клуб "Миколаїв" сезон 2020-2021 завершив на четвертому місці Першої ліги. Втім, у нинішньому сезоні, через відсутність фінансування, "корабели" виступають у найнижчому за рангом дивізіоні країни. У турнірній таблиці групи "Б" команда посідає восьме місце.

Баскетбольний клуб "Миколаїв" сезон 2020-2021 у Суперлізі завершив на останньому, 11-му місці. На аналогічній позиції "корабели" перебувають у новому сезоні.

Що відомо

Кореспонденти Суспільного 17 грудня направили інформаційний запит до управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради щодо фінансування спортсменів вищих досягнень. Станом на 31 грудня відповіді від відомства немає.

Станом на грудень 2021 року в області 68 кращим спортсменам-переможцям і призерам чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту, юніорам та спортсменам-шахістам виплачують стипендії від облдержадміністрації та обласної ради на загальну суму 1 мільйон 450 тисяч грн. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, який у липні 2021 році отримали кореспонденти Суспільного від тодішнього начальника управління молоді та спорту області Віктора Гінкула. Обсяги фінансування в 2021 році становлять 1 мільйон 550 тисяч гривень.

У 2020 році управління виплатило винагороди 13 кращим спортсменам Миколаївської області: чемпіонам та призерам чемпіонатів світу і Європи з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів програми 2020 року, — на загальну суму 675 тисяч грн.

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