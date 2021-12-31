Майже мільйон щеплень від коронавірусу зробили на Полтавщині протягом 2021-го року. Вакцинувати в області почали у лютому. Спочатку це були медики. А з літа імунізують масово. Нині щеплення отримали більше 50% населення регіону, розповіла Суспільному координаторка із вакцинації від COVID-19 на Полтавщині Ольга Бастаногова.

Полтавка Тамара Жалій на коронавірус не хворіла. Та її батьки, каже, із цією вірусною інфекцією потрапили до лікарні. Тоді від COVID-19 вони не вакцинувалися.

"Я бачу, що високий ризик перебігу захворювання і тяжких наслідків у тих людей, які невакциновані. І тому в листопаді я прийняла рішення вакцинуватися. Це і для збереження здоров’я, для того, щоб все ж зменшити ризик інфікування, зменшити ризик тяжких наслідків у разі захворювання на COVID-19", - говорить полтавка Тамара Жалій.

фото надане Л. Ванцак Кількість пацієнтів з СOVID-19 на Полтавщині змінювалась протягом року

Щеплення від коронавірусу жінка отримала за п’ять місяців після початку масової вакцинації в області. Її у регіоні почали у червні.

"У Полтавській області працює 113 пунктів щеплень, також працює 69 мобільних бригад, які можуть їздити в різні куточки нашої області і вакцинувати в тимчасових пунктах щеплень. А також у нас є 14 центрів масової вакцинації", - говорить координаторка із вакцинації від COVID-19 на Полтавщині Ольга Бастаногова.

До цього від COVID-19 щеплювали спочатку медиків, соцпрацівників та мешканців інтернатів. 25 лютого першим у регіоні імунізували лікаря-інфекціоніста обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка. Напередодні на Полтавщину привезли першу партію вакцини.

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"Враховуючи, що я працюю в COVID-госпіталі, я маю постійний контакт з хворими і можливість інфікуватися завжди підвищена. Тому я вирішив вакцинуватися, у мене навіть не було сумніву щодо цього", - каже перший вакцинований лікар з Полтавщини Роман Пономаренко.

Штам коронавірусу «Дельта» на Полтавщині виявили 4 серпня. Захворіла жителька Градизька Кременчуцького району.

"Останнім часом у нас виявлялися різні варіанти штаму «Дельта». Новий штам «Омікрон» у нас не визначався", - говорить епідеміолог обласного центру обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

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За словами епідеміолога, цьогоріч найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили у листопаді – майже 1 600 за добу.

"Був підйом захворюваності (на коронавірус – ред.) цього року у квітні, був у листопаді-грудні минулого року. Однак найбільший оце закінчився тільки зараз. Які найближчі перспективи, я можу сказати тільки одне, зараз є стабільне зниження", - пояснює Андрій Байбарза.

Тиждень на Полтавщині медиків та працівники інтернатів вакцинують від коронавірусу бустерною дозою. Отримати її можна через пів року після другого щеплення.

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"Остання хвиля (захворювання на коронавірус – ред.) показала те, що відсоток вакцинованих людей, які тяжко хворіли COVID, вкрай низький. Ефект є, чому ми повинні відмовлятися від вакцинації? Ми чекали третю дозу. Нарешті ми її отримали. У мене в родині немає медичних працівників, але родина чекає, коли дозволять роботи додаткову дозу (вакцини від коронавірусу – ред.)", - говорить завідувач гінекологічного відділення 5-ї лікарні Полтави Юрій Сапегін.

За увесь час пандемії коронавірусу на Полтавщині виявили понад 140 тисяч випадків захворювання. А померли більш ніж 3,5 тисячі людей. В області щеплень від COVID-19 зробили понад мільйон. Із них двома дозами імунізували більше 565 тисяч людей, решта – однією дозою, розповіла координаторка із вакцинації від коронавірусу на Полтавщині Ольга Бастаногова.