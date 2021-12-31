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"Настрій святковий". На передовій військові готові дати відсіч бойовикам
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"Настрій святковий". На передовій військові готові дати відсіч бойовикам

Олег Ломакін Анастасія Дашко
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"Настрій святковий". На передовій військові готові дати відсіч бойовикам Бойове чергування на передовій, фото: Суспільне Донбас

Армійці готуються зустріти Новий рік на передовій. Військові кухарі намагаються порадувати їх смаколиками. Ті ж, кому випало чергувати у святкові дні, запевняють – готові дати відсіч бойовикам, повідомляє кореспондентка Суспільного.

В останній день 2021-го року, на передових позиціях в районі Попасної, Суспільне поспілкувалось з армійцями.

Як розповіла Суспільному військовослужбовиця ЗСУ Каміла, вона приготувала для побратимів святковий стіл.

"На обід солянка, котлетки смажені, картопляне пюре. Салат з "пекінки", олів’є, нарізка овочева і нарізка м’ясна. Настрій дуже гарний, позитивний", — говорить Каміла.

"Настрій святковий". На передовій військові готові дати відсіч бойовикамСуспільне Донбас

Каміла готує для побратимів святковий стіл

Але, жодне свято, кажуть бійці, не скасовує бойових чергувань.

"Чекатимемо цієї ночі. Здається, що будуть вітання. І будуть такі, що ого-го. Вже кілька днів тиші. Не знаю, чи готуються, патрони бережуть. Ми повністю готові. Нехай приходять і подивляться, наскільки ми готові", — зауважив військовий ЗСУ Андрій.

Інший боєць, також, на ім'я Андрій, налаштований позитивніше за свого тезку. Він захищає Україну з 2014-го, вдруге святкує Новий рік на передовій, саме неподалік Попасної.

"2016-й рік ми зустрічали, спокійно було. Цей новий рік, який будемо зустрічати, я надіюся, він пройде в хорошому настрої. Тому що погане залишиться у минулому році, все хороше буде у 2022-му році", — говорить боєць.

У цей день, додають військові, відшукають хвилинку, щоб привітати близьких.

"Настрій, як завжди святковий. Хотілося б святкувати разом із сім’єю, з дружиною, з дітьми. Але так вийшло, що потрібно бути тут, на передовій. Якщо нас не буде – хто тут буде. Побажання до Нового року — в першу чергу міцного здоров’я, а друге — мирного неба і закінчення війни", — наголосив військовий ЗСУ Микола.

А опівночі, на чергування чи вже відпочиваючи після нього, тут, у сотнях метрів від бойовиків, військові загадають спільне бажання: хай 2022-й принесе перемогу.

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