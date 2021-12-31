"Настрій святковий". На передовій військові готові дати відсіч бойовикам

Армійці готуються зустріти Новий рік на передовій. Військові кухарі намагаються порадувати їх смаколиками. Ті ж, кому випало чергувати у святкові дні, запевняють – готові дати відсіч бойовикам, повідомляє кореспондентка Суспільного.

В останній день 2021-го року, на передових позиціях в районі Попасної, Суспільне поспілкувалось з армійцями.

Як розповіла Суспільному військовослужбовиця ЗСУ Каміла, вона приготувала для побратимів святковий стіл.

"На обід солянка, котлетки смажені, картопляне пюре. Салат з "пекінки", олів’є, нарізка овочева і нарізка м’ясна. Настрій дуже гарний, позитивний", — говорить Каміла.

Суспільне Донбас Каміла готує для побратимів святковий стіл

Але, жодне свято, кажуть бійці, не скасовує бойових чергувань.

"Чекатимемо цієї ночі. Здається, що будуть вітання. І будуть такі, що ого-го. Вже кілька днів тиші. Не знаю, чи готуються, патрони бережуть. Ми повністю готові. Нехай приходять і подивляться, наскільки ми готові", — зауважив військовий ЗСУ Андрій.

Інший боєць, також, на ім'я Андрій, налаштований позитивніше за свого тезку. Він захищає Україну з 2014-го, вдруге святкує Новий рік на передовій, саме неподалік Попасної.

"2016-й рік ми зустрічали, спокійно було. Цей новий рік, який будемо зустрічати, я надіюся, він пройде в хорошому настрої. Тому що погане залишиться у минулому році, все хороше буде у 2022-му році", — говорить боєць.

У цей день, додають військові, відшукають хвилинку, щоб привітати близьких.

"Настрій, як завжди святковий. Хотілося б святкувати разом із сім’єю, з дружиною, з дітьми. Але так вийшло, що потрібно бути тут, на передовій. Якщо нас не буде – хто тут буде. Побажання до Нового року — в першу чергу міцного здоров’я, а друге — мирного неба і закінчення війни", — наголосив військовий ЗСУ Микола.

А опівночі, на чергування чи вже відпочиваючи після нього, тут, у сотнях метрів від бойовиків, військові загадають спільне бажання: хай 2022-й принесе перемогу.

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