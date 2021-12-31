Із першого січня 2022 року усі лікарні, які хочуть підписати договір із Національною службою здоров'я України, мають бути забезпечені перекладом жестової мови. Це наказ Міністерства охорони здоров'я. Лікарні можуть самостійно обирати, у який спосіб будуть виконувати таку вимогу.

Тарас Бала не чує від народження. Навчився мові жестів. Із людьми, які її не знають, спілкується за допомогою сурдоперекладача і спеціального додатку. Він каже, ці додатки бувають платними та безкоштовними. Без такого додатку важко і в лікарнях та поліклініках.

"Коли мова йде про реєстрацію, до прикладу, в поліклініці, там черга і важко зрозуміти. Вони там пальцями показують, куди треба йти. Вони ручкою пишуть на папері тексти. Вони не дуже в нашій жестовій мові сильні, що є бар'єром", — каже Тарас Бала.

Суспільне Львів Забезпечити переклад жестовою мовою: як лікарні на Львівщині виконують вимогу МОЗ

Із першого січня 2022 року усі лікарні, які хочуть підписати договір із Національною службою здоров'я України, мають бути забезпечені перекладом жестової мови. Це наказ Міністерства охорони здоров'я. Такий договір уже уклала львівська лікарня швидкої допомоги.

"При зверненні таких хворих до нас у лікарню працівник у реєстратурі може зв’язатися онлайн із сурдоперекладачем і допомогти перекласти жестову мову на українську, а українську — на жестову. І надати краще медичну допомогу таким хворим", — каже заступниця медичного директора з лікувальної роботи лікарні Ольга Романюк.

Забезпечують сурдопереклад упродовж усього лікування.

22 роки сурдоперекладачем працює Олена Чернишова. Її громадська організація також пропонує глухим та слабочуючим послуги із перекладу онлайн.

Суспільне Львів Лікарня

"Якщо не всі глухі користуються смартфонами, ми надаємо таку послугу, що за допомогою планшета або QR-коду кожен працівник медичного закладу може зв’язатися із перекладачем за 3 хвилини і відбувається розмова – прямий і зворотній переклад при потребі", — каже керівниця Львівського обласного представництва ГО "Громадський рух "Соціальна єдність" Олена Чернишова.

За словами Олени Чернишової, на обліку у Львові є близько 1500 людей із вадами слуху, а в області – 2500.

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