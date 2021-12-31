На Івано-Франківщині поліцейські вилучили 455 нелегальних ялинок

Прикарпатські поліцейські вилучили 455 нелегальних ялинок на суму майже 100 тис. грн. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

Як йдеться у дописі, від початку відпрацювань поліцейські провели приблизно 500 перевірок. Вони виявили 55 порушень, а на винуватців склали адміністративні матеріали.

Фото: Поліція Івано-Франківської області Поліцейські виявили 55 порушень

"12 адмінматеріалів склали за ст. 159 КУпАП, за ст. 160 КУпАП – 38 протоколів, ще п'ять адмінматеріалів оформили лісники за ст. 65 КУпАП – незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку", – йдеться у повідомленні.

Також поліцейські розпочали три кримінальні провадження за ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Перевірки серед підприємців проводили поліцейські разом з працівниками Держлісгоспу. Вони перевіряли законність перевезення та реалізацію хвойних дерев, наявність документів та дозволів. Якщо документація та маркування на ялинках відсутні, то порушників притягують до відповідальності.

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