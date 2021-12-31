На Хмельниччині за розбійний напад зловмисникам загрожує 12 років ув'язнення

На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали зловмисників, які скоїли розбійний напад на 72-річну пенсіонерку. Двом раніше судимим жителям Ізяславщини за скоєне може загрожувати до 12 років ув’язнення. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Подія відбулась вчора, близько 18:00 години у с. Нове Село, що на Ізяславщині. До працівників поліції звернулась дочка потерпілої, яка повідомила, що на її матір невідомі скоїли розбійний напад.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисники проникли в будинок, витягнувши віконну раму. Погрожуючи розправою, чоловіки вимагали у пенсіонерки гроші. Аби налякати потерпілу, вони душили її рушником, приставляли ножа до шиї та тиснули колінами на грудну клітину.

Після того, як дізнались, де жінка тримає заощадження, забрали понад 13 тисяч гривень та поїхали у невідомому напрямку. Аби потерпіла не змогла викликати допомогу, спалили її мобільний у печі.

Група реагування патрульної поліції на виїзді з колишнього Ізяславського району зупинила автомобіль, в якому перебували нападники. Викрадені гроші у них вилучили.

Нацполіція Хмельницької області Двом раніше судимим жителям Ізяславщини за скоєне може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Потерпіла своїх кривдників упізнала. Ними виявились двоє раніше судимих 35-річних жителів сіл Стара Гута та Улашанівка. Обох затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний із проникненням у житло). Зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

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