Підсумки спортивних досягнень Донеччини за 2021 рік

За 2021 рік спортсмени Донеччини взяли участь у понад тисячі змаганнях та здобули 756 медалей на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"На міжнародних змаганнях 2021 року спортсмени Донеччини здобули 756 медалей: 101 – в олімпійських видах спорту, 550 – в неолімпійських, 105 – у видах спорту серед осіб з інвалідністю", — сказано у повідомленні.

Додають, що з них 370 золотих нагород, 226 срібних 160 бронзових.

Зазначають, що Олімпіаді Донецьку область представили 14 спортсменів у 5 видах спорту. Найвище місце з них посіла Вікторії Ткачук (легка атлетика, біг на 400 метрів з бар’єрами).

Також додають, що на Паралімпійських іграх від Донеччини виступало 14 спортсменів та 1 спортсмен-лідер. Вони взяли 15 медалей: - 2 золоті (плавання: Андрій Трусов – 2 медалі): - 8 срібних (плавання: Андрій Трусов – 3 медалі, Сергій Кліпперт, Віктор Смирнов; велосипедний спорт: Єгор Дементьєв – 2 медалі; легка атлетика, метання диску: Микола Жабняк); - 5 бронзових (плавання: Василь Крайник, Андрій Трусов, Ярина Матло; велосипедний спорт: Єгор Дементьєв; легка атлетика, стрибки у довжину: Юлія Павленко).

Що відомо

До фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Донецькій області залучено 322 552 людини, 17,3 % від загальної кількості населення на підконтрольній території.

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