У Краматорську за рік утворилося 900 родин та народилося 1180 немовлят

31 грудня у Краматорську вирішили одружитися шість пар. Всього у Краматорську за рік утворилося 900 родин, це на 100 більше ніж минулого року.

“Зареєстрували шлюб 31 числа та вступили у новий рік, 1 січня вже як чоловік та дружина”, - розповідає наречена Світлана. Говорить, що зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася два роки тому в інтернеті.

Подружжя Артем та Світлана разом вже 13 років. В родинному колі вони відзначатимуть подвійне свято. “Некрасива дата 13 років, ми вирішили розпочати наново і розписатися вже офіційно”, - ділиться друга наречена.

В цьому році, каже начальниця Краматорського відділу реєстрації актів цивільного стану Марія Темчишина, одружилися 900 пар.

“Також популярністю користуються дзеркальні дати, на які був багатий 21 рік. Наприклад, 12.02.2021 ми зареєстрували 12 шлюбів. Також нещодавно була дзеркальна дата 21.12.2012, в яку об’єднали 12 люблячих сердець”, - говорить Марія Темчишина.

Підраховують новонароджених і в обласному перинатальному центрі. Цього року тут народилося приблизно 1300 малюків. Дев’ять з них - це діти вагою до 900 грамів. Цього року, каже завідувачка відділення інтенсивної терапії Олена Чорна, вперше вдалося виходити дитину, яка народилася з вагою 750 грамів.

Через пандемію ковід-19 цього року в перинатальному центрі створили ковідне відділення. У ньому лікувалися майже 200 пацієнток, 28 з них були у важкому стані.

“Рік пройшов дуже продуктивно, досить важкий через ковідних пацієнтів, яких було у нас багато, велика кількість з них важких, вони вимагали дуже великих витрат фізичних і емоційних. Наші перинатальні втрати у порівнянні з минулим роком знизилися”, - каже виконуюча обов'язки директора перинатального центру Світлана Хомченко.

За словами начальниці Марії Темчишиної, в січні в Краматорську мають одружитися 36 пар.

Що відомо: