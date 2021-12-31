Працівники відділу медичної сервісної служби Івано-Франківської ЦМКЛ допомагали у Косівській лікарні наводити лад після пожежі. Про це Суспільному повідомив директор медзакладу Тарас Масляк.

"Дуже сумно, що стаються такі ситуації. Дружна допомога повинна бути. Ми — одна медична родина, ми зобов'язані допомагати одне одному. В нашій лікарні створене відділення, яке займається медичним професійним прибиранням. Це — люди, які пройшли навчання, вони мають певне обладнання. Ця група також була підготовлена до таких надзвичайних ситуацій як, наприклад, пожежа. Зокрема, як правильно чистити та відмивати приміщення так, щоб його можна було надалі застосувати для медичних процесів", — розповів Тарас Масляк.

Фото: Алла Неспляк

Завідувачка відділу медичної сервісної служби медзакладу Алла Неспляк розповіла, що 30 грудня п'ятеро працівників відділу цілий день працювали у Косівській лікарні.

"Ми відмивали приймальне відділення та палати, де не було загоряння, але великої шкоди завдав дим. Все було чорне, в сажі. Ми користувалися спеціальною хімією та технікою, щоб відмити все, забрати запах. Ми робили все, щоб там можна було приймати пацієнтів", — каже Алла Неспляк.

За словами Тараса Масляка, в центральній міській клінічній лікарні відділ медичної сервісної служби існує два роки.

Що відомо

28 грудня о 21:22 у Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу.

Займання виникло в реанімації. Пожежу гасили 33 людей на дев'ятьох автомобілях.

Вночі 29 грудня в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, які отримали опіки внаслідок пожежі. Двоє з них — у критичному стані.

Найбільше опіків — 90% — отримала 46-річна молодша медсестра. Того ж дня приблизно о 20:00 жінка померла у лікарні.

Медсестру, яка отримала 60% опіків тіла транспортували у Київський опіковий центр.

Також в опіковому відділенні обласної клінічної лікарні з 15% опіків тіла перебуває лікар Косівської лікарні 1954 року народження.

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Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні стало порушення правил пожежної безпеки.

Після смерті пацієнта від COVID-19 один зі співробітників лікарні, за традицією, поставив заупокійну свічку. Це зумовило перенасичення повітря киснем, оскільки в реанімації одночасно працювали п’ять кисневих концентраторів. Рятувальники кажуть, що пожежа була неминучою.

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