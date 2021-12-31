У Житомирі впродовж останнього тижня грудня кількість людей, які хочуть вакцинуватися, зменшилася більше ніж втричі. Про це Суспільному розповів керівник центру медико-санітарної допомоги Віктор Шрамко.

За його словами, причина – більшість житомирян вже вакцинувалися. Якщо влітку і восени щодня робили щеплення по півтори – дві тисячі людей, то зараз близько 500.

"По місту Житомиру у нас вже провакциновані першою дозою 191 тисяча населення, – каже Віктор Шрамко. – І другою дозою – 94 500 людей. Цей показник відповідає всеукраїнському. Зараз вакцинуються, звичайно, менше людей, так як більшість вже отримали щеплення. Центр вакцинації на вулиці Перемоги, 55 працює щодня з 12:30 до 19:00 години. У святкові дні першого і другого січня 2022 року центр вакцинації не працюватиме. Він відновить свою роботу третього січня".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Шрамко

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

Як працюватимуть медичні заклади Житомира у вихідні та святкові дні.

Новорічна ніч: як працюватиме громадський транспорт у Житомирі.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber