Ушосте зустрічатиме Новий рік на чергуванні полтавський лікар Максим Черкун. Він 20 років працює у медичній сфері, 12 із них – анестезіологом. Говорить: це чергування мало відрізнятиметься від решти, однак, пацієнтів вітатимуть із повітряними кульками, а салати та фрукти принесе дружина.

Зранку 31 грудня 39-річний лікар Максим Черкун перевіряє стан своїх пацієнтів. Зустрічати Новий рік, каже, теж буде на роботі, бо почалася його зміна.

Звичайний настрій, якщо чесно. Свято є, казка, свято наче є, але вони будуть, напевно, завтра, коли повернуся до діточок, додому.

Суспільне Полтава Лікар Максим Черкун під час чергування

Максим – анестезіолог. За 20 років роботи у медичній сфері п’ять разів чергував у новорічну ніч.

Дружина приготує якихось смаколиків і принесе мені на чергування. Це вже ближче до вечора. Зазвичай це якісь салати, якась здоба, фрукти. Як для мене – краще почергувати 31 (грудня – ред.), а 1 (січня – ред.) бути вихідним. А для родини і для діточок краще, щоб батько був 31 (грудня – ред.) вдома.

Суспільне Полтава У новорічну ніч лікарі чергують

Це чергування майже не відрізняється від будь-якого іншого, каже лікар.

Плановий пацієнт у новорічну ніч сидить вдома. Це якісь екстраординарні випадки: травми, побиття, можливо, якесь кульове поранення. Була доросла жінка – хлопавкою чи петардою потрапило в око. О пів на першу годину ночі надійшов пацієнт.

У відділенні, де працює Максим Черкун, зараз п’ятеро пацієнтів. У новорічну ніч лишиться один.

Шапку Діда Мороза не вдягатимемо, але ми домовилися, що кульки повітряні ми понадимаємо і подаруємо пацієнту. Побажаємо один одному гарного Нового року. Після того, як зробимо вечірній обхід.