Як водії тролейбусів вітають кропивничан з новорічними святами

У Кропивницькому водії тролейбусів та автобусів вітають жителів Кропивницького з новорічними святами. Акцію організували працівники комунального підприємства "Електротранс", розповів керівник підприємства Олександр Луценко.

Водії вітають пасажирів між зупинками. "Підприємство "Електротранс" вітає вас зі святами! Бажаю тепла, добра, міцного здоров’я! Гарного і приємного вечора!", – так вітала водійка троейбусу №10 Наталія Овчаренко. За кермом жінка була у шапці Санти Клауса.

Наталія Овчаренко працює водійкою тролейбуса пів року. Розповіла, ідея вітати пасажирів зі святами виникла саме у водіїв. "Намагаємося зробити так, щоб позитиву було більше у салоні. Ми на роботі, люди також заклопотані. Можливо й забувають, що свята йдуть. Ми їм нагадуємо", – каже водійка.

Пасажири посміхаються, а водії зустрічних машин сигналять, коли бачать водійку за кермом у шапці Санти Клауса, розповіла Наталія Овчаренко.

"Це святковий настрій! Молодці", – сказала пасажирка Ольга Данильська.

"Атмосфера святкова, дуже приємно! Не заперечуємо, молодці!", – сказала пасажирка Інна Герошенко.

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