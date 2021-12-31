В Одесі оголосили другий тендер на реставрацію Художнього музею

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА оголосив другий тендер на реставрацію "Палацу Потоцьких", де розташований Одеський художній музей. Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

Минулі торги зірвалися, адже в них взяли участь менш як дві компанії. Цього разу ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеського художнього музею оцінили у 152,7 млн грн, а не 143, як минулого разу.

Відповідно до тендерної документації, в будівлі підсилять перекриття, відремонтують дах, вікна, двері, підлогу, стіни, відреставрують зовнішнє оздоблення, ліпнину й декор, очистять їх від забруднень. У музеї встановлять протипожежну перегородку, систему пожежної сигналізації та ліфт. Також там відремонтують санвузли, водопровід та каналізацію. Крім того, кошти виділили на системи опалення, кондиціонування, вентиляції, електрообладнання, заземлення.

Пропозиції прийматимуть до 18 січня 2022 року. Аукціон розпочнеться наступного дня. Усі роботи мають закінчитись до 31 грудня 2022 року.

Що відомо

Одеський художній музей розташований в палаці Потоцьких на вулиці Софіївська, 5А. Його зводити між 1823 та 1828 роками, автор проєкту невідомий. У 1888 році палац придбав одеський міський голова Григорій Маразлі — громадський діяч, колекціонер і меценат. У 1892 році він передав палац місту з метою створення в ньому музею витончених мистецтв. Відкриття музею відбулося 24 жовтня (6 листопада) 1899 року. Будівля є пам'ятником архітектури та містобудування початку XIX століття.

14 жовтня Одеський художній музей отримав статус національного закладу. Відповідний указ опублікували на сайті президента України.

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства 29 жовтня 2021 року розмістив тендер на проведення ремонтно-реставраційних робіт "Палацу Потоцьких", в якому знаходиться Одеський національний художній музей. На це готові були витратити майже 143 мільйони.

17 грудня музей передали у державну власність.

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