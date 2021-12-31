Дмитрику, якого в листопаді мати лишила на покинутому молокозаводі в Товстому, планують шукати прийомних батьків. Про це Суспільному розповів директор служби у справах дітей Товстенської громади Василь Кузь.

Жінці, яка лишила хлопчика – правоохоронці повідомили про підозру за залишення дитини в небезпеці. Як розповів керівник Бучацької прокуратури Михайло Носовський, генетична експертиза підтвердила її материнство.

За його словами, тепер мають перевірити, чи була в жінки післяпологова депресія. Якщо з’ясується, що вона була, то її можуть відправити на лікування. В іншому випадку – справу передадуть до суду.

Дмитрик зустріне свій перший Новий рік в дитячому будинку. Сюди він потрапив з лікарні.

У лікарню хлопчик потрапив з вулиці. Його знайшли в господарчій сумці на закинутому молокозаводі. Малюк важив 2, 5 кілограми, в нього було переохолодження і бактеріальна пневмонія.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне У лікарню хлопчик потрапив з вулиці

Дмитрика годували дитячими сумішами, які до лікарні приносили небайдужі люди. Тернополяни також дарували йому підгузки та одяг. Ім’я хлопчику дали працівники служби у справах дітей. А ще вписали в особову справу в графу "батьки" вигадані імена.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Тернополяни приносили дитині підгузки та одяг

"Дитині надано статус позбавленої батьківського піклування. Вона тимчасово влаштована в Тернопільський обласний реабілітаційний центр розвитку дитини в місті Тернополі. На термін пів року, до вирішення питання правоохоронних органів про встановлення батьківства", – каже Василь Кузь.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Василь Кузь

Ймовірних батьків Дмитрика вдалось відшукати правоохоронцям у селі Нагоряни, воно за 15 кілометрів від Товстого, де знайшли Дмитрика. Тут живе біологічна мати дитини.

Повернути дитину жінка зможе, якщо звернеться до суду. Жінка каже, що так і зробить. Її сусіди сумніваються.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Село Нагоряни

"Вона попереднього в лікарні, чи в туалеті кинула. Десь якогось першого чи другого через місяць після того, як народила, сама від нього втекла, залишила чоловікові. І він до того няньчився. А потім знов завагітніла і знову є біля нього", – каже житель села Нагоряни Володимир Тухлінович.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Житель села Нагоряни Володимир Тухлінович

Психолог з 10-річним стажем роботи з дітьми, які зазнали насильства, Андрій Хрущ каже, все що Дмитрик пережив за кілька місяців свого життя – психологічна травма:

"Дитина сама залишилася в таких екстремальних умовах, де навіть нема таких умов як тепло, як достатня освітленість, то це вже є досить великий викид адреналіну. І в свою чергу свідомість запам’ятає те, що є велика небезпека і ніхто в цій ситуації не приходить на допомогу. В подальшому ми можемо говорити дійсно про тривожні стани дорослої особи, або ж підлітка чи дитини"

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Андрій Хрущ

Фізично дитина зараз повністю оговталась і здорова. Про це розповіла виконувачка обов’язків медичної директорки Лариса Семків. Хлопчик добре їсть, по 7 разів на добу. І вже важить понад 4 кілограми. Молочну суміш для нього приносять волонтери.

"Він такий, як всі діти. Коли голодний, то він дає звук. Коли памперс переповнений, він плаче. І так, як всі діти він хоче людського тепла, людських рук", – каже Семків.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Лариса Семків

У біологічної матері дитини є час до другого січня, щоб повернути Дмитрика, інакше йому шукатимуть прийомних батьків.

Що відомо

Немовля, яке знайшли на вулиці, в реанімації

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