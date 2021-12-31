Рубали сосни: у Рівному упіймали жінку, а спільники втекли — поліція

У Рівному 30 грудня затримали жінку, яка з двома невідомими крали сосни у зеленій зоні. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Зрубати встигли десять дерев.

Інцидент трапився пізно ввечері 30 грудня на вулиці Ґрунтовій, що у мікрорайоні Тинне. О 23-й годині 48-річний рівнянин повідомив, що троє невідомих зрізали десять сосен, розповіла спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

"Пізно ввечері рівнянин почув підозрілий шум. Коли виглянув у вікно — побачив трьох невідомих, які зрубували хвойні дерева. Чоловік одразу вибіг надвір. Однак, двоє зловмисників устигли втекли, а жінці — не вдалося. На підмогу вийшли сусіди, які утримували жінку до приїзду правоохоронців", — коментує спеціалістка.

Фото Нацполіції області

Вона уточнила, що поліцейські застали на місці 25-річну жительку Рівного. А сосни у зеленій зоні, які вони рубали, висадили мешканці приватного сектора.

Жінка пояснила поліцейським, що хвойні дерева росли поза межами чийогось господарства, тому й скористалася такою можливістю напередодні новорічних свят.

Фото Нацполіції області

Дізнавачі поліції за фактом крадіжки розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюватимуть інших людей, причетних до неї. Санкція статті передбачає штраф до 1700 гривень, громадські роботи до двохсот сорока. Найсуворіше покарання – тюремний термін на строк до трьох років.

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