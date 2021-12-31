2022-го року полтавський екобус почне свою роботу з 4 січня. Автівка збирає небезпечні відходи. Про новий графік курсування повідомили на сайті комунального підприємства КАТП-1628.

В екобус полтавці можуть приносити батарейки, не розбиті термометри та лампи. Збиратимуть їх щоденно, крім вихідних. Графік роботи екобуса – із 10:00 до 17:30.

Суспільне Полтава У січні екобус у Полтаві працюватиме за майже 20 адресами

Населення здає лампи, батарейки та термометри безплатно. Роботу спецмашини фінансують із бюджету громади.

Екобусом зібрані відходи відправляють на утилізацію. Термометри та лампи КАТП-1628 приблизно раз на два тижні передає у компанію "Полекозахист", яка має ліцензію на поводження із небезпечними відходами. А вже це підприємство відправляє непотріб для утилізації на завод "Боднарівка", що у Львові. Батарейки спочатку зберігають на складі КАТП-1628, а далі двічі на рік передають у київську установу "Екологічні інвестиції". Ця фірма – відправляє для переробки на завод в Румунію. В Україні нині підприємств для утилізації немає.

Що відомо:

Екобус – це мікроавтобус, куди полтавці можуть здати люмінесцентні лампи, ртутні термометри, акумулятори та батарейки.

Він запрацював 1 жовтня 2019-го. Машину придбали, а потім переобладнали за гроші з міського бюджету. Вартість автомобіля – понад мільйон гривень.

За майже два роки роботи екобуса у Полтаві до нього здали 8 тонн батарейок, понад 41 тисячу ламп та понад 2 тисячі термометрів.

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