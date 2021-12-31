У новорічну ніч на Вінниччині за порядком стежитимуть 500 правоохоронців

На Вінниччині у ніч з 31 грудня на 1 січня на вулицях патрулюватимуть 500 правоохоронців: поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України та рятувальників. Вони стежитимуть за дотриманням порядку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"Головне завдання поліцейських – забезпечення правопорядку у місцях святкувань та на вулицях населених пунктів, попередження порушень правил дорожнього руху, запобігання травмуванню громадян через недотримання заходів безпеки під час використання салютних установок та петард", – йдеться у дописі.

Також у добовому режимі чергуватимуть слідчо-оперативні та вибухотехнічні груп поліції.

У новорічну ніч масові заходи відбудуться у п’яти населених пунктах. Одне із завдань правоохоронців буде – забезпечити контроль за використанням піротехнічних засобів, щоб запобігти травмуванню людей.

В Україні ж у новорічну ніч загалом чергуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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