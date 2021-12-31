Дніпровські волонтери передали допомогу бійцям на передову

Дніпровські волонтери відвезли гуманітарну допомогу на фронт. Такі поїздки на свята організовують щороку, - каже волонтер Сергій Скала.

За його словами, варто пам’ятати про тих, хто зустрічатиме Новий рік на передовій, боронячи спокій нашої країни.

"У добровольців теж є ротація, і комусь випало бути вдома, а комусь випало бути на "передку". Вони досі живуть, виживають тільки за те, чим допомагають волонтери. Увага їм потрібна теж. З ними потрібно розмовляти. Бо війна робить людей жорсткими, їм потрібне спілкування", - говорить чоловік.

Продовольчі товари, медикаменти, форму, взуття та каски отримали бійці добровольчого підрозділу на Донеччині.

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