У центрі Кропивницького гарячою водою через порив тепломережі залило магазин та кафе, що знаходяться у напівпідвальній частині житлового будинку. Без теплопостачання залишились мешканці чотириповерхівки на перехресті вулиць Шевченка та Велика Перспективна. Про це розповів Суспільному завідувач будинку Антон Берненко.

Про порив тепломережі дізнався о 08:00 від працівниці магазину, каже Антон Берненко. Чотириповерхівку на 40 квартир обслуговує житлово-експлуатаційна організація №1. Третина з них через порив – без тепла. "В першу чергу я подзвонив в аварійну службу, а потім аварійна служба передала це житлово-експлуатаційній організації. Перший поверх увесь – це нежитлові приміщення, комерційні", – говорить Антон Берненко.

Завідувач будинку вважає, система опалення у будинку стара, потребує заміни: "Повністю треба замінювати всю систему або переходити на автономне опалення".

Суспільне: Кропивницький

Власники магазину та кафе, які залило гарячою водою, викликали для відкачування води працівника приватної фірми. Від коментарів відмовились.

Тетяна, мешканка будинку (прізвище попросила не називати) розповіла, відмовилась від централізованого опалення: "Це було знущання. Гроші платили шалені, і холодно, у мене було +7 в квартирі, тому вимушена була поставити автономне".

О 13:00 воду приїхали відкачувати рятувальники. Трубу, яку прорвало в підвалі, ремонтують працівники житлово-експлуатаційної організації №1. Коли відновлять теплопостачання, Антон Берненко не знає: "Залежатиме від того, скільки триватиме ремонт".

Хто відшкодовуватиме власникам кафе та магазину завдані збитки, Суспільне намагалось дізнатись у керівниці житлово-експлуатаційної організації №1 Світлани Ковальової. Протягом дня вона на дзвінки не відповідає.

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