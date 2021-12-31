У Чернівцях у новорічну ніч перекриють рух транспорту в центрі міста. Рух буде заборонено по великому колу Соборної площі та на прилеглих вулицях.

Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

Рух перекриють з 23:00 31 грудня на частині вулиць:

Івана Франка;

Героїв Майдану;

Кафедральна;

провулок Готельний.

Годину, до котрої триватиме перекриття, назвати не можуть. Це залежить від того, коли розійдуться люди.

фото: патрульна поліція Чернівецької області Схема руху

Читайте також

У Чернівцях взяли під варту митника, якого підозрюють в аварії, в якій загинула 21-річна дівчина