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На Соборній площі в Чернівцях у новорічну ніч перекриють центр міста
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На Соборній площі в Чернівцях у новорічну ніч перекриють центр міста

Наталія Спатарь
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На Соборній площі в Чернівцях у новорічну ніч перекриють центр міста Різдвяне містечко. Фото: Суспільне Буковина

У Чернівцях у новорічну ніч перекриють рух транспорту в центрі міста. Рух буде заборонено по великому колу Соборної площі та на прилеглих вулицях.

Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

Рух перекриють з 23:00 31 грудня на частині вулиць:

  • Івана Франка;
  • Героїв Майдану;
  • Кафедральна;
  • провулок Готельний.

Годину, до котрої триватиме перекриття, назвати не можуть. Це залежить від того, коли розійдуться люди.

На Соборній площі в Чернівцях у новорічну ніч перекриють центр містафото: патрульна поліція Чернівецької області

Схема руху

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