У Чернівцях у новорічну ніч перекриють рух транспорту в центрі міста. Рух буде заборонено по великому колу Соборної площі та на прилеглих вулицях.
Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.
Рух перекриють з 23:00 31 грудня на частині вулиць:
- Івана Франка;
- Героїв Майдану;
- Кафедральна;
- провулок Готельний.
Годину, до котрої триватиме перекриття, назвати не можуть. Це залежить від того, коли розійдуться люди.
фото: патрульна поліція Чернівецької області
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